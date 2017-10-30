Алтайские продукты

В Барнауле готовят к открытию импортозаместительную выставку "АлтайПродМаркет"

Сегодня, 16:35.
Экономика

В барнаульском торгово-развлекательном центре "Арена" готовится к открытию III торгово-продовольственная биржа деловых контактов "АлтайПродМаркет", открытие которой состоится уже завтра, 31 октября. За день до этого на площадку начали съезжаться участники. Они монтируют оборудование и завозят продукцию.  

Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году в нем примут участие более 70 компаний-производителей продуктов питания, а также представители ритейла, ресторанов, гостиниц. Ожидается приезд специалистов центральных офисов торговых сетей "Магнит", "Лента", "Пятерочка", METRO. Также в этом году проявили свой интерес к "АлтайПродМаркету" региональные торговые сети. 

Как и в прошлый раз, на выставке будет представлен большой ассортимент продукции категории "фреш". Сюда относятся охлажденные мясо, рыба, свежие и замороженные овощи, ягоды, натуральные соки, а также продукты с метками "эко" и "био".

Также на выставке будет работать так специальная зона "Наука - бизнесу", посвященная инновационным продуктам и технологиям, разработанным "Федеральным алтайский научным центром агробиотехнологий", алтайским классическим университетом и "политехом". 

В нынешнем году впервые с отдельной экспозицией в "АлтайПродМаркете" будут участвовать производители оборудования для пищевой промышленности. Всего здесь будут представлены 12 компаний.

Биржа деловых контактов "АлтайПродмаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году, тогда она была преподнесена как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 74 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей. Они провели более 850 прямых переговоров и подписали 160 договоров на поставки продукции.  

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus