В Барнауле готовят к открытию импортозаместительную выставку "АлтайПродМаркет"

В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле готовят к открытию выставку "АлтайПродМаркет". 30 октября 2017 года. Фото : Олег Богданов.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году в нем примут участие более 70 компаний-производителей продуктов питания, а также представители ритейла, ресторанов, гостиниц. Ожидается приезд специалистов центральных офисов торговых сетей "Магнит", "Лента", "Пятерочка", METRO. Также в этом году проявили свой интерес к "АлтайПродМаркету" региональные торговые сети.

Как и в прошлый раз, на выставке будет представлен большой ассортимент продукции категории "фреш". Сюда относятся охлажденные мясо, рыба, свежие и замороженные овощи, ягоды, натуральные соки, а также продукты с метками "эко" и "био".

Также на выставке будет работать так специальная зона "Наука - бизнесу", посвященная инновационным продуктам и технологиям, разработанным "Федеральным алтайский научным центром агробиотехнологий", алтайским классическим университетом и "политехом".

В нынешнем году впервые с отдельной экспозицией в "АлтайПродМаркете" будут участвовать производители оборудования для пищевой промышленности. Всего здесь будут представлены 12 компаний.

Биржа деловых контактов "АлтайПродмаркет" впервые прошла в краевой столице в 2014 году, тогда она была преподнесена как "наш продовольственный ответ санкциям Запада". В 2015 году "импортозаместительный" форум вновь прошел осенью. По официальным данным, в нем приняло участие 74 предприятия и около 100 представителей российских торговых сетей. Они провели более 850 прямых переговоров и подписали 160 договоров на поставки продукции.

В 2016 году организаторы изменили формат мероприятия, решив проводить его раз в два года. В это же время в регионе разработали специальный интернет портал, посвященный предприятиям пищевой отрасли края.