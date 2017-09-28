На выставке хлеба в Барнауле собрались ведущие пекари и кондитеры Сибири

В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов. В Барнауле открылась выставка "Пекарь и кондитер". 28 сентября 2017 года. Фото : Олег Богданов.

В первый день в рамках выставки прошла конференция, которая в этом году разделена на две секции. Одна посвящена технологическим аспектам хлебопечения, другая — вопросам маркетинга и продвижения.

Борис Бельковский,

президент "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров":

Главной задачей нашего форума является сближение всех участников процесса: от сельхозтоваропроизводителей до самих хлебопеков. Я считаю, что за последние годы в этом плане произошёл коренной перелом. Мукомолы стали прислушиваться к хлебопёкам. Если раньше мы делали муку только по ГОСТу, то теперь ориентируемся на требование рынка. Сейчас зернопереоаботчики выпускают и кондитерскую, и сдобную муку, муку для слоеных изделий. Доходит до того, что мукомолы выпускают продукцию под конкретную пекарню с ее требованиями по качеству помольных партий.

28 сентября, на выставке также походит конкурс профессионального мастерства "Лучший хлеб Сибири". В нем принимают участие 11 команд из различных регионов. Победитель будет известен 29 сентября. Он будет представлять Сибирь на всероссийском кубке по хлебопечению, который пройдёт в мае 2018 года в Москве.

Борис Бельковский,

президент "Алтайской гильдии пекарей и кондитеров":

Могу сказать, что все команды очень ответственно подошли к этому конкурсу. К нему они готовились, как к серьёзным соревнованиям в большом спорте. За три-четыре месяца начались тренировки.

29 сентября, на площадке выставки ИД "Алтапресс" проведет специальную встречу в формате "Школа успеха". Руководители известных пекарен региона расскажут, как создавали свой бизнес, поделятся своими рецептами эффективной работы.

Завершится мероприятие 30 сентября. В этот день на ярмарке ВДНХ пройдёт масштабный "Праздник хлеба" с дегустациями, продажей изделий, развлекательной программой