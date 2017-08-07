В самом сырном селе на Алтае прошли народные гуляния и ярмарка вкусностей

"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" и 190-летие Куягана отметили 8 августа 2015 года. Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" и 190-летие Куягана отметили 8 августа 2015 года. Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
"Праздник сырной деревни" в селе Куяган .Фото : Олег Богданов.
В Алтайском крае прошел праздник "Сырная деревня". Фото : Наталья Сычёва.
В Алтайском крае прошел праздник "Сырная деревня". Фото : Наталья Сычёва.
На празднике можно было попробовать и приобрести местные продукты: сыры и сливочное масло, произведенные предприятиями района, мед с пасек предгорья, пантовую продукцию. Хозяева угощали гостей традиционными варениками с сыром, а также куяганскими разносолами, приготовленными специально для народных гуляний.
Посетителей праздника "Сырной деревни" ждала специальная спортивная программа: поднятие сырной головы весом 19 килограмм, толкание телеги на скорость, битва мешками с сеном.
В Алтайском крае прошел праздник "Сырная деревня".
Напомним, сырный праздник неслучайно проводится именно здесь. На территории села располагается "Куяганский маслосырзавод" — одно из старейших сыродельных предприятий Алтайского края. Также производством сыров и молочной продукции здесь занимается КФХ Никитченко, презентовавшее в этом году новый сорт сыра — качотта. Кроме того, в районном центре Алтайское функционирует еще один старейший завод — "Алтайский МСЗ".
Предприниматель из села Куяган и его мини-завод
Праздник "Сырная деревня" проходил в преддверии большого регионального фестиваля "Дни алтайского сыра", который состоится 19 августа в Барнауле на Нулевом километре.
А 12 августа, в ТРЦ "Пионер" впервые пройдет акция "Дети рисуют сыр". Ожидается, что его участниками станут несколько сот ребятишек, которые одновременно будут рисовать акварелью один из самых любимых молочных продуктов.
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