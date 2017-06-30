На Алтае в "столице пельменей" начали делать деликатесы из мяса марала

Бийское предприятие "Пятачок" запустило производство пельменей и мантов из мяса марала. Готовиться к производству деликатесов компания начала в 2016 году, а активные продажи товара начались уже в 2017 году. Сегодня манты и пельмени из мяса марала можно приобрести в Бийске, Белокурихе, Барнауле и Новосибирске.
Сейчас "Пятачок" сотрудничает со столовыми санаториев Белокурихи, кафе и ресторанами. Именно этим заведениям особенно интересен новый продукт. В Барнауле продукцию "Пятачка" можно купить на фермерских рынках.
Ранее "Пятачок" в рамках собственной программы модернизации закупил новое оборудование на общую сумму более 7 млн. рублей, 3,8 млн из которых государство возвратило предприятию в виде компенсации.
Напомним, в прошлом году предприятие также запустило ряд новинок, в том числе "Юколу" из копчено-вяленой красной рыбы. В планы предприятия входило расширение рыбного цеха. На сегодняшний момент здесь выпускают около 1 тонны продукции в сутки, однако само помещение рассчитано на 300 кг максимальной выработки, при том, что спрос на рыбу со стороны покупателей имеется.
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