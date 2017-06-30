На Алтае в "столице пельменей" начали делать деликатесы из мяса марала

На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. Бийское предприятие "Пятачок" начало выпускать пельмени и манты из марала .Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. Наталья Самойлова, директор предприятия "Пятачок" .Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. На бийском предприятии "Пятачок". Фото : Олег Богданов. Рыба, произведенная на "Пятачке". Фото : Олег Богданов.

Сейчас "Пятачок" сотрудничает со столовыми санаториев Белокурихи, кафе и ресторанами. Именно этим заведениям особенно интересен новый продукт. В Барнауле продукцию "Пятачка" можно купить на фермерских рынках.

Ранее "Пятачок" в рамках собственной программы модернизации закупил новое оборудование на общую сумму более 7 млн. рублей, 3,8 млн из которых государство возвратило предприятию в виде компенсации.

Напомним, в прошлом году предприятие также запустило ряд новинок, в том числе "Юколу" из копчено-вяленой красной рыбы. В планы предприятия входило расширение рыбного цеха. На сегодняшний момент здесь выпускают около 1 тонны продукции в сутки, однако само помещение рассчитано на 300 кг максимальной выработки, при том, что спрос на рыбу со стороны покупателей имеется.