Алтайские депутаты, спортсмены и предприниматели рассказали, готовы ли они к молочным продуктам "по норме"

Продолжительность жизни в России гораздо ниже, чем в других развитых странах. Одна из причин этого — неправильное питание и связанный с этим дефицит полезных веществ. В частности, в России крайне низкий уровень потребления молока и молочных продуктов, и миллионы людей страдают от недостатка кальция. Потреб­ление этого микроэлемента в России почти в два раза ниже рекомендованной нормы, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Эксперты утверждают: три молочных продукта — это 80% суточной нормы кальция для взрослого человека в день. В этой связи мы решили спросить:

"А вы готовы к трем молочным продуктам в день?"