Алтайские депутаты, спортсмены и предприниматели рассказали, готовы ли они к молочным продуктам "по норме"

Продолжительность жизни в России гораздо ниже, чем в других развитых странах. Одна из причин этого — неправильное питание и связанный с этим дефицит полезных веществ. В частности, в России крайне низкий уровень потребления молока и молочных продуктов, и миллионы людей страдают от недостатка кальция. Потребление этого микроэлемента в России почти в два раза ниже рекомендованной нормы, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. Эксперты утверждают: три молочных продукта — это 80% суточной нормы кальция для взрослого человека в день. В этой связи мы решили спросить:
"А вы готовы к трем молочным продуктам в день?"
Козье молоко. Фото : Открытые источники.
Андрей Проскурин,
директор "Алтайской краевой ассоциации мини-футбола":
У меня в рационе три продукта практически постоянно: утро — сыр, днем — кефир и вечером — молоко, творог или сметана. Особенно обожаю творог со сметаной и медом. А кефир — так это вообще мой любимый продукт с детства. Раньше, в 70-е годы, йогуртов не было, и кефир с сахаром был неимоверно крутым десертом. И такого, как у нас на Алтае, молочного вкуса я не пробовал нигде, и это не патриотизм. У меня мама, когда мы в 1982 году приехали с Приморского края, где молочный дефицит в то время был просто сумасшедшим, первые полгода жила только на сметане и твороге.
Андрей Проскурин.
Ирина Солнцева,
депутат Алтайского краевого Законодательного собрания:
В молодости я как-то равнодушно относилась к молочным продуктам. Сейчас об этом жалею, ведь они действительно являются прекрасным источником кальция. Теперь каждое утро и вечер пью наш "Бифилин". Очень люблю алтайский творог и сметану. Пусть я нерегулярно употребляю три молочных продукта в день, как положено, но как минимум два точно.
Ирина Солнцева.
Маруся Загорска,
телеведущая:
К сожалению, нет. Съедать три молочных продукта в день мне точно не по силам. Я никогда в жизни не пробовала молоко, даже алтайское. С детства знаю, что мой организм с ним и другими молочными продуктами не справляется из-за непереносимости лактозы. Ем только сыр, и то нечасто. Больше других люблю знаменитый алтайский сыр "Советский". Его вкус даже в небольших количествах неповторим.
Маруся Загорска.
Александр Кокорин,
директор турбазы "Усадьба ТриА", владелец частной сыродельни:
Конечно. У нас на столе всегда есть молочная продукция. Это и молоко, причем не только коровье, но и козье, сыр, сметана, йогурт. Жена почти каждый день готовит на завтрак кашу на молоке. В отличие от французов, которые отрезают сыра столько, сколько готовы съесть, мы режем сразу много сыра. За день он становится немного подвяленным. Я такой сыр обожаю. Если вижу, руки сами к нему тянутся. Считаю, что мое хорошее самочувствие связано именно с употреблением натуральных молочных продуктов.
Александр Кокорин.
Сергей Бутин,
фотограф:
Правильно питаться сегодня не так просто. Приготовление полезной пищи занимает время, которое не всегда получается выделить, а вкусно приготовить полезную еду и вовсе могут немногие, так, чтобы после нее не хотелось сладкого, пряного или чего-нибудь вредного. С молочными продуктами дела обстоят лучше, по крайней мере лично у меня, потому что я с детства люблю "молочку". В семье употребляем один-два пакета молока каждый день, потому что пьем его с чаем, варим каши и просто любим. Творог, сметану также всегда можно увидеть в холодильнике. В общем, с уверенностью могу сказать, что три молочных продукта в день — вовсе не проблема.
Сергей Бутин.
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