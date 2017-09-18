Жарили не по-детски: в Барнауле с аншлагом пошел первый фестиваль барбекю

В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года . Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. В Парке спорта впервые прошел Фестиваль барбекю. 17 сентября 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.

Любителей стейков, отбивных, бургеров и шашлыков было так много, что они буквально за час заполнили все свободные столики. Кому не хватало места, располагались прямо на лужайках. Благо теплая солнечная погода располагала к такому времяпрепровождению.

Помимо непосредственно угощений посетителей фестиваля барбекю ждали мастер-классы по приготовлению мяса, рыбы и дичи на огне. Для детей организовали специальную анимационную программу и уроки по росписи пряников.

"Фишкой" мероприятия стал кулинарный поединок профессиональных поваров из Барнаула и Белокурихи. За 55 минут им необходимо было приготовить мясо на огне. Жюри конкурса оценивало не только вкусовые качества, но также подачу блюда и порядок на рабочем месте конкурсанта. В итоге первое место занял шеф-повар ресторана "Трапеза" Николай Голошин. В качестве призом он получил современный гриль.