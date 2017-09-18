Жарили не по-детски: в Барнауле с аншлагом пошел первый фестиваль барбекю

17 сентября в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина впервые прошел гастрономическое мероприятие - фестиваль барбекю. В течение дня все желающие могли отведать различные блюда лучших кафе, ресторанов, гриль-баров Алтайского края.
Любителей стейков, отбивных, бургеров и шашлыков было так много, что они буквально за час заполнили все свободные столики. Кому не хватало места, располагались прямо на лужайках. Благо теплая солнечная погода располагала к такому времяпрепровождению.
Помимо непосредственно угощений посетителей фестиваля барбекю ждали мастер-классы по приготовлению мяса, рыбы и дичи на огне. Для детей организовали специальную анимационную программу и уроки по росписи пряников.
"Фишкой" мероприятия стал кулинарный поединок профессиональных поваров из Барнаула и Белокурихи. За 55 минут им необходимо было приготовить мясо на огне. Жюри конкурса оценивало не только вкусовые качества, но также подачу блюда и порядок на рабочем месте конкурсанта. В итоге первое место занял шеф-повар ресторана "Трапеза" Николай Голошин. В качестве призом он получил современный гриль.
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