Ни кнутом, ни пряником: почему власти не могут навести порядок на дорогах

Как известно, с начала 2016 года большинство штрафов ГИБДД можно в течение 20 дней оплатить со скидкой в 50%. Такое послабление ввели для того, чтобы повысить собираемость штрафов. Действительно, если есть возможность вместо 500 рублей (минимальный ныне штраф) заплатить всего 250 рублей, то почему бы ею не воспользоваться и не поторопиться?

Счетная палата проанализировала ситуацию со штрафами и выяснила: со скидкой собираемость штрафов не только не выросла, но и заметно упала: в 2015 году россияне оплатили 87,6% дорожных штрафов, а в прошлом — лишь 82,7%. Получается, господа автомобилисты лишь расслабились, когда им "простили" половину штрафа.

А вот еще несколько интересных фактов о штрафах ГИБДД, на которые обратили внимание аудиторы.

— Между МВД и Федеральной службой судебных приставов "не налажена своевременная и полная передача материалов для принудительного взыскания штрафов". В результате — бардак: в 2016 году 300 тысяч исполнительных производств запущены в работу по делам, где уже истек срок привлечения к ответственности, а миллионы штрафов с неистекшим "сроком годности" почему-то прошли мимо приставов.

— Каждый пятый рубль платежей не идентифицирован с конкретными водителями, внесшими эти деньги. Приставам и гаишникам приходится проводить "дополнительные контрольные мероприятия", а это увеличивает государственные расходы. Штрафы "подвисают в воздухе" из-за того, что нарушители неправильно заполняют платежные документы и/или банки не вносят сведения об уплате штрафа в базу.

— Самый распространенный штраф — за превышение скорости: 62% от общего количества (причем 94% из них относительно безобидные 500-руб­левые, то есть за превышение на 20–40 км/ч).

Теперь вспомним, что несколько лет назад ужесточили санкции для пьяных водителей. Так, с 1 июля за повторную езду "под мухой" ввели уголовную ответственность. Казалось бы, отрезвляющая мера, не так ли?

И вот оказывается, что в 2016 году за повторную езду в нетрезвом состоянии осудили более 75 тыс. человек. Много это или мало? Скажу так: каждый десятый уголовник в России оказался пьяным водителем.

А что изменилось в плане безопасности движения? Статистика ГИБДД говорит, что в прошлом году число аварий в стране в целом снизилось (на 5,6%), но число погибших в ДТП по вине пьяных водителей выросло на 17%. Радует только, что в Алтайском крае, в отличие от страны в целом, последний показатель снизился (67 погибших против 79 в 2015 году).

Вот так интересно получается: затянут власти гайки, ослабят — всем как будто по фигу. Так в какую сторону тогда крутить?

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