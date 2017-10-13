Алтайская бизнес-леди не смогла отсудить у дилера миллион за сломанный мотор КАМАЗа

Как следует из материалов сайта арбитражного суда, в октябре 2014 года Хриенко купила в "Барнаульском автоцентре КАМАЗ" грузовик за 3,3 млн рублей. Летом 2016 года в моторе возник посторонний шум. В июле, когда машина прошла уже 210 тыс. км, специалисты дилерского центра отрегулировали клапаны. И уже через месяц двигатель "умер". Чтобы его восстановить, нужно менять блок, распределительный вал, три впускных клапана и 12 роликовых толкателей клапанов.

Хриенко написала претензию. Дилер отказался ремонтировать мотор, так как гарантия на авто закончилась при пробеге 200 тыс. км. Предпринимательница сочла, что она понесла убытки из-за некачественного ремонта, и подала на автоцентр в суд.

Гарантия на ремонт составляла месяц, а двигатель пришел в негодность позже этого срока. Но согласно Гражданскому кодексу, подрядчик несет ответственность за работу в течение двух лет, если клиент докажет его вину.

Чтобы определить, действительно ли была ошибка специалистов автоцентра и могла ли она привести к таким последствиям, суд обратился к экспертам из компании "АвтотехСтандарт".

Специалисты установили, что мотор сломался из-за нарушения теплового зазора в приводе клапанов. Действительно, это могло произойти после неправильной или несвоевременной регулировки. Но это случается не одномоментно. То есть не факт, что виноват тот, кто регулировал клапаны в июле 2016 года.

Ранее эту процедуру уже проводили пять раз. Из них в "Барнаульском автоцентре КАМАЗ" это делали лишь дважды, а еще три раза — в компании "КомтрансСервис". Более того, кулачки распредвала расположены в легкодоступном месте, и теоретически заняться регулировкой мог водитель грузовика.

Еще один аргумент не в пользу владелицы КАМАЗа — согласно сервисной книжке, регулировать клапаны нужно было при пробеге 200 тыс. км, а Ирина Хриенко в нарушение правил эксплуатации обратилась к сервисменам при пробеге на 10 тыс. км больше.

И итоге арбитражный суд отказался удовлетворить иск предпринимательницы. Теперь ей придется заплатить 26 тыс. рублей за экспертизу и 25 тыс. рублей госпошлины.

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