Алтайские дорожники отремонтируют 76 км федеральной трассы в этом году

В 2017 году в Алтайском крае отремонтируют 76 км федеральной автодороги А-322 Барнаул — граница с Казахстаном. Об этом сообщает "Алтайавтодор".
На участке с 30 по 46 км автодороги уложат тонкослойное покрытие типа "Новачип", установят освещение на остановках и в зоне пешеходных переходов, заменят барьерное ограждение и остановочные павильоны. Такой же комплекс работ федеральные дорожники выполнят на участках с 56 по 66 км и с 207 по 219 км этой трассы.
Участок с 313 по 329 км отремонтируют с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона. Еще на трех участках (с 88,5 по 95 км, с 196 по 201,5 и с 255 по 265 км) пройдут работы по устройству шероховатой поверхностной обработки, что повысит транспортно-эксплуатационные характеристики при минимальных затратах.
На ряде объектов ремонт уже стартовал, на остальных начнется в ближайшее время. Все работы идут в соответствии с календарным графиком и завершатся в этом году.
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