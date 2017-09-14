Алтайские дорожники отсудили у мелиораторов 150 миллионов за разрушенный мост

Инцидент произошел 19 апреля 2015 года на реке Клепечиха. Во время паводка рухнули бетонные конструкции гидроузла водохранилища, хлынувшая вода промыла грунт вокруг свай моста на трассе "Шипуново – Краснощеково – Курья". Это сделало мост непригодным для движения транспортных средств. На сооружение временного моста и восстановление капитального "Алтайавтодору" пришлось потратить 150 млн рублей.

"Алтайавтодор" утверждал, что авария произошла из-за того, что "Алтаймелиоводхоз" не следил должным образом за состоянием водохранилища 1972 года постройки. Ответчик это отрицал и ссылался на возникновение чрезвычайной ситуации. Чтобы выяснить, кто прав, суд рассмотрел сразу несколько экспертиз.

Как установил "Алтайиндорпроект", "сооружение в период половодья работало в штатном режиме и большая водность 2015 года не могла быть причиной разрушения плотины". Специалисты выяснили: авария произошла из-за того, что между примыканиями лотков отсутствовал бетон и вода "получила возможность с высокой скоростью фильтроваться через грунт под бетонными конструкциями поверхностного водосброса".

Грунт размыло, образовались течи и свищи, вскоре под давлением воды образовалось отверстие под лотками, в которое и хлынул поток. Вода размыла опоры расположенного ниже по течению моста, они накренились. Также обрушились конусы насыпей и разрушилось укрепление.

"Алтайская лаборатория судебной экспертизы" установила: трещина в плотине и прорыв воды произошли из-за того, что "в зоне шва примыкания конструкций гидротехнического сооружения" использовался не соответствующий типу объекта бетон.

Эксперты заключили: аварию на водохранилище можно было предотвратить. На суде этот вывод подтвердил еще один специалист-гидролог.

В доказательство своей версии о стихийном бедствии "Алтаймелиоводхоз" предоставил заключение комиссии, которая обследовала водохранилище 5 мая 2015 года и не выявила нарушений. Однако суд его не принял, поскольку оно составлено с участием только лишь представителей "Алтаймелиоводхоза", а изложенные в нем выводы документально не подтверждены.

Тогда ответчик ходатайствовал о новой экспертизе. Ее провел "НТЦ Красноярскспецпроект". По их заключению, потепление до +20 С и обильное таяние снега на обширной территории Шипуновского района привело к тому, что приток с полей оказался намного больше, чем смогли пропустить сбросные сооружения Шипуновского водохранилища. Максимальный уровень воды превысил проектные значения, и, как следствие, авария произошла в результате "непреодолимой силы" "Усталость" конструкций гидротехнического сооружения не привела бы к разрушению сооружения, заявили красноярские специалисты.

Также они сообщили, что накануне инцидента в течение 1-2 дней в результате сброса восьми плотин и прудов в Шипуновское водохранилище разом пришло дополнительно 7,5 млн.м3

Из заключения экспертизы:

Данный нерегулируемый вид водосброса не позволяет в ситуации возникновения ЧС эксплуатационному персоналу предпринять какие-либо действия, кроме как оповещения и предупреждения.

Однако суд критически отнесся к этому заключению, так как экспертиза "была получена с нарушениями закона", потому что ответчик общался со специалистами напрямую, без участия суда. Кроме того, в документе отсутствовали ссылки на методики проведения экспертизы, а ряд выводов противоречили имеющимся в деле фотографиям.

Как сообщили altapress.ru в "Алтаймелиоводхозе", с решением суда в ведомстве категорически не согласны и уже подготовили апелляционную жалобу.

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