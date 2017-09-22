Автомобили подорожают из-за повышения утилизационного сбора

С 1 января 2018 года утилизационный сбор на автомобили может вырасти на 15%. Такую индексацию минфин заложил в проект бюджета, пишут "Ведомости". Утилизационный сбор влияет на стоимость как импортных авто, так и выпускаемых в России.
Правительство 18 сентября уже в целом одобрило подготовленный Минфином проект бюджета. Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 году должны вырасти на 58,4 млрд рублей до 223,4 млрд, в 2019 году — до 259,8 млрд, в 2020 году — до 267,9 млрд рублей.
При этом собственно идексация даст прирост в 2018 году только на 28 млрд. Остальные цифры — прогноз роста производства и импорта транспортных средств.
Автодилеры говорят: если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. Но подорожают импортируемая техника и выпускаемая без соглашений о промсборке.
По их авторетейлеров, индексация сбора также приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 год упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей.
Напомним также, что власти планируют с 2018 года удвоить размер акцизов для автомобилей с моторами мощнее 200 л. с. Это сделает мощные машины более дорогими.
Справка
Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин — 20 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов – 150 тыс. рублей. Также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин.
Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами. В 2016 году правительство индексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля.
Основная причина предыдущей и предполагаемой новой индексации – желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО.
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