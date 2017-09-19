Автомобили с мощными моторами подорожают из-за увеличения акцизов

Власти планируют с 2018 года удвоить размер акцизов для автомобилей с моторами мощнее 200 л. с. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2018–2020 годы, пишут "Ведомости".
Чиновники намерены расширить шкалу акцизов на легковые автомобили. Как объясняет издание, сейчас категорий три. Последняя касается машин с моторами от 150 л. с. и предполагает уплату акциза в размере 420 рублей за лошадинную силу (437 рублей с 2018 года).
В проекте бюджета указаны новые категории:
- 200–300 л.с. - 897 рублей за "лошадь";
- 300–400 л.с. - 925 рублей за "лошадь";
- 400–500 л.с. - 965 рублей за "лошадь";
- и свыше 500 л.с. - 1084 рубля за "лошадь";
Это позволит привлечь в 2018 году в бюджет 13,9 млрд рублей, говорится в документе.
Платить акцизы будут организации и индивидуальные предприниматели, физические лица при импорте машины от платы освобождены.
Расширение шкалы акцизов приведет к росту цен на машины верхнего среднего и премиального сегментов. Цены вырастут больше, чем размер акциза, – нужно учитывать еще и уплачиваемый НДС, говорят представители автопроизводителей.
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