Автомобили с мощными моторами подорожают из-за увеличения акцизов

Чиновники намерены расширить шкалу акцизов на легковые автомобили. Как объясняет издание, сейчас категорий три. Последняя касается машин с моторами от 150 л. с. и предполагает уплату акциза в размере 420 рублей за лошадинную силу (437 рублей с 2018 года).

В проекте бюджета указаны новые категории:

200–300 л.с. - 897 рублей за "лошадь";

300–400 л.с. - 925 рублей за "лошадь";

400–500 л.с. - 965 рублей за "лошадь";

и свыше 500 л.с. - 1084 рубля за "лошадь";

Это позволит привлечь в 2018 году в бюджет 13,9 млрд рублей, говорится в документе.

Платить акцизы будут организации и индивидуальные предприниматели, физические лица при импорте машины от платы освобождены.

Расширение шкалы акцизов приведет к росту цен на машины верхнего среднего и премиального сегментов. Цены вырастут больше, чем размер акциза, – нужно учитывать еще и уплачиваемый НДС, говорят представители автопроизводителей.

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