Автошколы предложили выдавать любителям и профессионалам разные водительские права

По мнению представителей отрасли, для водителей-профессионалов, занятых в пассажирских и грузоперевозках, необходимо повысить требования и контроль. А вот тех, кто ездит на легковом автомобиле исключительно в личных целях, предлагают освободить от лишней нагрузки при обучении (примерно на 30%).

Александр Ачкасов,

председатель Союза автошкол Москвы:

Сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель. А сам нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь — три. Именно такие и становятся виновниками страшных аварий, губят людей. Их надо выявлять и после определенного числа нарушений лишать профессиональных прав — пусть на дачу на своей машине ездят. Тогда люди будут дорожить своей репутацией и своей работой. За рулем фур не будет пьяниц, наркоманов, хамов.

Ряд экспертов прогнозируют, что когда число профессиональных водителей будет ограничено, их заработки вырастут. Но есть и те, кто выступил против инициативы.

Александр Васильев,

координатор проекта "Дорожная инспекция ОНФ, член комитета Госдумы по транспорту:

Эта инициатива не имеет никого смысла. Данное предложение только породит коррупцию. Дело в том, что если эта идея будет поддержана, то наверняка ответственность для автолюбителей будет ниже, чем для профессионалов. Следовательно, может получиться так, что водители профессионалы будут стараться получить любительские права. К тому же, они, наверное, будут стоить дешевле, и учиться в автошколе придется меньше. Поэтому не стоит проводить такое разделение водителей. Тем более профессионалы регулярно проходят соответствующие осмотры, для них есть определенные правила. Это достаточно отрегулированная система. Она не нуждается в кардинальном пересмотре.

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