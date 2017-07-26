Автоновости

АНТ объявляет о старте новых госпрограмм поддержки автокредитования

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Сегодня, 09:47.
Автоновости

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai, объявляет о старте новых государственных программ льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Автоцентр АНТ объявляет об участии в новых программах господдержки автокредитования.
Автоцентр АНТ объявляет об участии в новых программах господдержки автокредитования. Иллюстрация : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.

Программа "Первый автомобиль" нацелена на клиентов, которые еще не имели в собственности автомобиль*.

Программа "Семейный автомобиль" направлена на поддержку семей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет*.

По данным программам покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля Hyundai Solaris или Hyundai Creta.

Купить новый Hyundai сейчас стало еще проще и выгоднее, так как указанная скидка 10% суммируется со всеми действующими предложениями от Автоцентра АНТ:

  • кредит без первоначального взноса,
  • кредит с пониженной процентной ставкой,
  • КАСКО в подарок,
  • дополнительная скидка при обмене своего старого автомобиля на новый,
  • скидка по программе лояльности для владельцев Hyundai,
  • государственная программа утилизации.

Спешите получить максимальную выгоду при покупке нового автомобиля Hyundai!

Подробные условия вы можете узнать в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251-д или по телефону +7 (3852) 29-00-20

Услуги кредитования предоставляет Банк-партнер Сетелем Банк (ООО) лицензия на осуществление банковских операций №2168 (бессрочная). Программа действует для физических лиц на покупку Solaris. Условиями программы являются передача автомобиля в залог Банку-партнеру и оформление полиса КАСКО. Полис КАСКО на безвозмездной основе оформляется на срок 1 (один) год в СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах". Указанная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Условия и тарифы могут быть изменены Банком-партнером, СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах" в одностороннем порядке. Предложение ограничено. *Подробности программы уточняйте в Автоцентре АНТ.

Информация действительна на момент публикации.

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