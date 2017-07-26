АНТ объявляет о старте новых госпрограмм поддержки автокредитования

Программа "Первый автомобиль" нацелена на клиентов, которые еще не имели в собственности автомобиль*.

Программа "Семейный автомобиль" направлена на поддержку семей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет*.

По данным программам покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля Hyundai Solaris или Hyundai Creta.

Купить новый Hyundai сейчас стало еще проще и выгоднее, так как указанная скидка 10% суммируется со всеми действующими предложениями от Автоцентра АНТ:

кредит без первоначального взноса,

кредит с пониженной процентной ставкой,

КАСКО в подарок,

дополнительная скидка при обмене своего старого автомобиля на новый,

скидка по программе лояльности для владельцев Hyundai,

государственная программа утилизации.

Спешите получить максимальную выгоду при покупке нового автомобиля Hyundai!

Подробные условия вы можете узнать в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251-д или по телефону +7 (3852) 29-00-20

Услуги кредитования предоставляет Банк-партнер Сетелем Банк (ООО) лицензия на осуществление банковских операций №2168 (бессрочная). Программа действует для физических лиц на покупку Solaris. Условиями программы являются передача автомобиля в залог Банку-партнеру и оформление полиса КАСКО. Полис КАСКО на безвозмездной основе оформляется на срок 1 (один) год в СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах". Указанная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Условия и тарифы могут быть изменены Банком-партнером, СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах" в одностороннем порядке. Предложение ограничено. *Подробности программы уточняйте в Автоцентре АНТ.

Информация действительна на момент публикации.

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