АНТ объявляет о старте новых госпрограмм поддержки автокредитования

Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai, объявляет о старте новых государственных программ льготного автокредитования - "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Программа "Первый автомобиль" нацелена на клиентов, которые еще не имели в собственности автомобиль*.
Программа "Семейный автомобиль" направлена на поддержку семей, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет*.
По данным программам покупателям предоставляется скидка 10% от стоимости автомобиля Hyundai Solaris или Hyundai Creta.
Купить новый Hyundai сейчас стало еще проще и выгоднее, так как указанная скидка 10% суммируется со всеми действующими предложениями от Автоцентра АНТ:
- кредит без первоначального взноса,
- кредит с пониженной процентной ставкой,
- КАСКО в подарок,
- дополнительная скидка при обмене своего старого автомобиля на новый,
- скидка по программе лояльности для владельцев Hyundai,
- государственная программа утилизации.
Спешите получить максимальную выгоду при покупке нового автомобиля Hyundai!
Подробные условия вы можете узнать в Автоцентре АНТ по адресу Павловский тракт, 251-д или по телефону +7 (3852) 29-00-20
Услуги кредитования предоставляет Банк-партнер Сетелем Банк (ООО) лицензия на осуществление банковских операций №2168 (бессрочная). Программа действует для физических лиц на покупку Solaris. Условиями программы являются передача автомобиля в залог Банку-партнеру и оформление полиса КАСКО. Полис КАСКО на безвозмездной основе оформляется на срок 1 (один) год в СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах". Указанная информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Условия и тарифы могут быть изменены Банком-партнером, СПАО "Иносстрах" и ПАО "Росгосстрах" в одностороннем порядке. Предложение ограничено. *Подробности программы уточняйте в Автоцентре АНТ.
Информация действительна на момент публикации.
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