Автоцентр АНТ принял участие в общероссийской презентации новой Hyundai Sonata

Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai. Общероссийская презентация новой Hyundai Sonata. Фото : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.

Сбор гостей проходил под звуки классической музыки в исполнении одного из лучших в городе струнного оркестра.

Вечер начался с истории создания Hyundai Sonata, ведь новая Sonata призвана развить успех предыдущих поколений модели, при этом предлагая значительное число существенных изменений, внесенных в соответствии с современным этапом развития философии дизайна бренда. Например, модель обладает широким набором современных технологий, включая поддержку Apple CarPlay, Android Auto мультимедиа-системой и беспроводным зарядным устройством для большего удобства пользования смартфоном во время движения.

В Автоцентре АНТ с эффектным звуком и светом публике представили новую Sonata! Решения в стиле прогрессивного дизайна нашли свое воплощение в более смелом, изысканном облике, с точно выверенными линиями и выразительными стильными изгибами, которые отражают самый современный дизайнерский язык Hyundai Motor.

При прохождении тест-драйва гости мероприятия с восторгом отмечали, что Hyundai Sonata обладает великолепной ходовой динамикой в сочетании с самыми передовыми технологиями. Так же автомобиль отличается большим внутренним пространством, в котором комфортно не только водителю, но и пассажирам второго ряда. Сочетание 6-ступенчатой коробки передач с экономичным двигателем 2,4 литра (188 л.с.) позволяет достичь повышенной плавности хода, а так же снизить уровень шума во время движения.

Презентацию украсил фэшн-показ женской и мужской одежды, шуб и нижнего белья. Для гостей так же были приготовлены актуальные мастер-классы по визажу, по способам завязывания галстуков и по созданию цветочных композиций. Автоцентра АНТ в ходе презентации были разыграны призы и подарки для участников, в том числе сертификаты на бесплатное обслуживание в сервисном центре.

Но красоту и привлекательный дизайн новой Сонаты седьмого поколения затмить невозможно! В этом теперь сможет убедиться каждый, приехав в Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai и пройдя бесплатный тест-драйв.

Автоцентр АНТ – официальный дилер Hyundai с 2005 года, предлагает все услуги связанные с покупкой и обслуживанием автомобилей любых марок. В Автоцентре АНТ всегда выгодные предложения на приобретение автомобилей Hyundai и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Успейте стать одним из первых обладателей абсолютно Новой Hyundai Sonata и получить дополнительные привилегии!

Автоцентр АНТ, Павловский тракт, 251-д. Тел.: +7(3852) 29-00-20.

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