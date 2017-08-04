Автоновости

Автоцентр "Реал" приглашает на презентацию нового KIA Rio

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Сегодня, 17:19.
Автоновости

Официальный дилер KIA в Алтайском крае автоцентр "Реал" приглашает всех 6 августа 2017 года в 12.00 на презентацию нового поколения KIA Rio, которая состоится по адресу: Павловский тракт, 188 (парковка ТРЦ "Арена").

Автоцентр "Реал" приглашает на презентацию нового KIA Rio.
Автоцентр "Реал" приглашает на презентацию нового KIA Rio. Иллюстрация : архив Автоцентра "Реал".

На мероприятии вы познакомитесь с особенностями нового Rio  и сможете пройти/записаться на тест-драйв, чтобы оценить все преимущества машины нового времени.

KIA Rio нового поколения – это широкий выбор инновационных опций на заказ: современная система мультимедиа с интеграцией смартфона, навигацией и камерой заднего вида, кожаный салон, подогрев всех сидений и многое другое. На мероприятии  вы сможете принять участие в квесте, увидеть шоу-программу и получить памятные подарки. Вас ждет вкусное мороженное, море сладкой ваты и освежающие лимонады.

Детей порадуют аниматоры и аквагриммеры, веселые мимы и красочные батуты.

С нетерпением ждем вас!

Дата и время: 6 августа, 12.00

Место проведения: ТРЦ Арена (парковка)
Автоцентр "Реал", г. Барнаул, Правобережный тр-т, 29-а

Подробная информация по тел. +7 (3852) 200-555

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