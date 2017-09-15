Автоновости

Автоцентр Renault Алтай приглашает барнаульцев на празднование Дня Города

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Сегодня, 14:59.
Автоновости

В этот день мы будем делать акцент на пропаганде правил дорожного движения и здорового образа жизни среди детей младшего и среднего школьного возраста. Мы совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю проведем мероприятие "Детская школа ПДД".

Автоцентр Renault Алтай приглашает желающих на празднование Дня Города!
Автоцентр Renault Алтай приглашает желающих на празднование Дня Города! Фото : архив ООО "Анкор".

На данной площадке, которая будет работать с 11.00 - 14.00 будет установлен мобильный автогородок, с дорожными знаками, светофорами и настил с имитированной дорогой. В процессе занятия сотрудники Госавтоинспекции Барнаула расскажут детям о правилах дорожного движения, дадут задания детям и в конце примут у них экзамены по знанию ПДД.

С 13.00 на нашей площадке тренера от фитнес-клуба К2-Sport проведут уроки на открытом воздухе!

А также на протяжении всего праздника дегустацией мясных деликатесов и шашлыков нас будет радовать фермерская лавка "Демидовские горки", с. Залесово!

Все дети, пришедшие на площадку, смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Вас ожидает большая шоу-программа, конкурсы и подарки от организаторов и ведущего!

Мы ждем вас!

Наша площадка будет располагаться по адресу: ул. Мамонтова, 25 (около дилерского центра Renault).

Дата и время проведения: 16 сентября,  с 11.00 - 15.00.

Адреса дилерских центров Renault Алтай:

  • г. Барнаул, ул Мамонтова 25, тел. (3852) 222-000
  • г. Барнаул, ул. Малахова 94а, тел. (3852) 20-10-30
  • г. Бийск, ул. Шишкова 72, тел. (3854) 555-300

Организатор: ООО "Анкор". Подробную информацию о правилах проведения конкурсов, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на площадках 16 сентября 2017 г.

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