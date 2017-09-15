Автоцентр Renault Алтай приглашает барнаульцев на празднование Дня Города

На данной площадке, которая будет работать с 11.00 - 14.00 будет установлен мобильный автогородок, с дорожными знаками, светофорами и настил с имитированной дорогой. В процессе занятия сотрудники Госавтоинспекции Барнаула расскажут детям о правилах дорожного движения, дадут задания детям и в конце примут у них экзамены по знанию ПДД.

С 13.00 на нашей площадке тренера от фитнес-клуба К2-Sport проведут уроки на открытом воздухе!

А также на протяжении всего праздника дегустацией мясных деликатесов и шашлыков нас будет радовать фермерская лавка "Демидовские горки", с. Залесово!

Все дети, пришедшие на площадку, смогут принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. Вас ожидает большая шоу-программа, конкурсы и подарки от организаторов и ведущего!

Мы ждем вас!

Наша площадка будет располагаться по адресу: ул. Мамонтова, 25 (около дилерского центра Renault).

Дата и время проведения: 16 сентября, с 11.00 - 15.00.

Адреса дилерских центров Renault Алтай: г. Барнаул, ул Мамонтова 25, тел. (3852) 222-000

г. Барнаул, ул. Малахова 94а, тел. (3852) 20-10-30

г. Бийск, ул. Шишкова 72, тел. (3854) 555-300 Сайты компании: www.renault-barnaul.ru

www.rn22.ru

www.renault-biysk.ru

Организатор: ООО "Анкор". Подробную информацию о правилах проведения конкурсов, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на площадках 16 сентября 2017 г.

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