"АвтоВАЗ" добавил в линейку Lada прокачанную "Ниву" за 740 тысяч

Lada 4x4 Bronto. Фото : autoreview.ru. Lada 4x4 Bronto. Фото : autoreview.ru. Lada 4x4 Bronto. Фото : autoreview.ru. Lada 4x4 Bronto. Фото : autoreview.ru.

Дорожный просвет Lada 4х4 Bronto увеличен с 20,5 до 24 см. Также на машине стоят усиленные передние пружины и задний мост, амортизаторы с увеличенным ходом, межколесные дифференциалы повышенного трения и зубастые шины 235/75 R15.

В базовую комплектацию входят кондиционер, обогрев передних сидений, резиновые расширители колесных арок, рейлинги на крыше, дополнительная шумоизоляция и легкосплавные колеса.

За 25 тысяч рублей можно заказать пакет Image с оригинальными пластиковыми бамперами, расширителями арок и накладками на пороги, а также противотуманные фары. Самая дорогая опция — камуфляжная окраска за 39 тысяч рублей.

Издание отмечает, что эта модель уже не новая для "АвтоВАЗа". По сути это доработанную версию модели "Рысь", которую тольяттинская фирма "Бронто" выпускала с 2009 по 2012 годы, пока фирму не поглотило предприятие "ВИС-Авто", входящее в структуру "АвтоВАЗа".

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