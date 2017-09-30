"АвтоВАЗ" добавил в линейку Lada прокачанную "Ниву" за 740 тысяч

"АвтоВАЗ" вывел на рынок Lada 4х4 Bronto. Это доработанная версия классического внедорожника, созданная для езды по бездорожью. Стоимость новинки составляет от 676 тысяч до 740 тысяч рублей в зависимости от оснащения, пишет "Авторевю".
Дорожный просвет Lada 4х4 Bronto увеличен с 20,5 до 24 см. Также на машине стоят усиленные передние пружины и задний мост, амортизаторы с увеличенным ходом, межколесные дифференциалы повышенного трения и зубастые шины 235/75 R15.
В базовую комплектацию входят кондиционер, обогрев передних сидений, резиновые расширители колесных арок, рейлинги на крыше, дополнительная шумоизоляция и легкосплавные колеса.
За 25 тысяч рублей можно заказать пакет Image с оригинальными пластиковыми бамперами, расширителями арок и накладками на пороги, а также противотуманные фары. Самая дорогая опция — камуфляжная окраска за 39 тысяч рублей.
Издание отмечает, что эта модель уже не новая для "АвтоВАЗа". По сути это доработанную версию модели "Рысь", которую тольяттинская фирма "Бронто" выпускала с 2009 по 2012 годы, пока фирму не поглотило предприятие "ВИС-Авто", входящее в структуру "АвтоВАЗа".
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