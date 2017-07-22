40% АЗС в России нарушают закон

При проверках АЗС в первом полугодии 2017 года Росстандарт находил нарушения в 40% случаях. В ведомстве обсудили ситуацию на круглом столе и пришли к выводу: нужны более эффективные меры государственного контроля и регулирования отрасли.
Эксперты считают, что плановые проверки не дают должного результата в повышении качества топлива.
Андрей Челышев,
представитель Росстандарта:
Государство должно оперативно реагировать и совершенствовать регулирующие функции. В 2001 году известный экономист Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию за доказательство того, что неопределенность качества - это рыночный механизм, в результате которого плохие товары вытесняют хорошие, а конкуренция начинает работать на мошенников.
Отметим, что государство намерено усилить ответственность производителей топлива и владельцев АЗС за продажу некачественных нефтепродуктов заметно усилится. Это предполагает законопроект, который 15 июня одобрило Правительство РФ. Так, за продажу контрафакта АЗС будут штрафовать и изымать топливо.
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