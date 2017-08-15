Барнаулец перевернулся на Toyota на Павловском тракте

В Барнауле перевернулась "Тойота". 15 августа 2017 года. Фото : Алексей Быковский vk.com/barneos22. В Барнауле перевернулась "Тойота". 15 августа 2017 года. Фото : Алексей Быковский vk.com/barneos22. В Барнауле перевернулась "Тойота". 15 августа 2017 года. Фото : Алексей Быковский vk.com/barneos22.

Как сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22, авария случилась возле магазина "Леруа Мерлен". Пострадавших в аварии нет. Машину уже перевернули обратно на колеса.

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