Барнаульская автоледи врезалась в столб возле "Весны"

16 августа, в районе перекрестка улиц Малахова и Советской Армии произошло ДТП. Toyota Allex столкнулась с другим автомобилем.
Возле "Весны" Toyota Allex врезалась в столб. 16 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Возле "Весны" Toyota Allex врезалась в столб. 16 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.
Из-за удара автомобиль Toyota, которым управляла девушка, выбросило на газон, где машина врезалась в бетонный столб и сильно помяла перед, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. О пострадавших не сообщается.
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