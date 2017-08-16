Барнаульская автоледи врезалась в столб возле "Весны"

Возле "Весны" Toyota Allex врезалась в столб. 16 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Возле "Весны" Toyota Allex врезалась в столб. 16 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22.

Из-за удара автомобиль Toyota, которым управляла девушка, выбросило на газон, где машина врезалась в бетонный столб и сильно помяла перед, пишут очевидцы в сообществе Barnaul22. О пострадавших не сообщается.

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