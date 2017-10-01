Барнаульские байкеры закрыли мотосезон

На мероприятие, несмотря на прохладную пасмурную погоду, собралось довольно внушительное число байкеров.

Добавим, что 16 сентября байкеры мотоклуба "Алтайские рыси" из Новотырышкино и их единомышленники попрощались с мотосезоном на серпантине к Белокурихе-2, сообщает группа Курорт22 в сети ВКонтакте. Они сфотографировались на фоне недавно установленного байкерского топора.

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