Барнаульские байкеры закрыли мотосезон

30 сентября байкеры Барнаула закрыли мотосезон-2017 массовым пробегом "Новоалтайск - Водный мир - Барнаул". В акции участвовали мотолюбители из краевой столицы и ее города-спутника, сообщает паблик Barnaul 22.
На мероприятие, несмотря на прохладную пасмурную погоду, собралось довольно внушительное число байкеров.
Добавим, что 16 сентября байкеры мотоклуба "Алтайские рыси" из Новотырышкино и их единомышленники попрощались с мотосезоном на серпантине к Белокурихе-2, сообщает группа Курорт22 в сети ВКонтакте. Они сфотографировались на фоне недавно установленного байкерского топора.
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