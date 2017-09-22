Барнаульские коммунальщики провели парад в центре города

22 сентября в Барнауле на площади Свободы провели парад коммунальной техники. Горожанам показали полтора десятка машин, закупленных городскими службами в 2017 году.
В течение лета ежедневно на дороги Барнаула выходили 80-120 коммунальных машин — от мусоровозов и грузовиков, задействованных в текущем ремонте дорог, до современных подметательно-вакуумных машин. В 2017 году закупили сразу десять таких "пылесосов" — пять на базе КАМАЗов и столько же мобильных.
Иван Гармат,
зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Основную часть пыли с дорог нашего города сметают большие машины, но мелкий сор остается. Подметательно-вакуумные машины (компактные — прим. ред.) идут следом и выметают его как с тротуаров, так и с края проезжей части. Они работают не только на основных магистралях, но и на второстепенных дорогах. В целом, они охватывают достаточно большое количество улиц.
По словам чиновника, в этом году новую технику для коммунальных служб города закупать уже не будут, но не исключено, что будет пополнение автопарка в 2018 году.
По оценке Гармата, городу хватает коммунальной техники. В том числе для плановой работы зимой. Но в форс-мажорных ситуациях, когда за пару дней выпадает месячная норма осадков, существующий парк техники не позволяет оперативно расчистить улицы и вывести снег.
Справка
На балансе муниципальных городских служб находится 462 единицы техники. Из них:
- 375 у "Автодорстроя".
- 35 у "Горзеленхоза".
- 52 у "Эко-Комплекса".
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