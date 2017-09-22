Барнаульские коммунальщики провели парад в центре города

Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Уборка улиц Барнаула. Фото : Анна Зайкова. Мобильный "пылесос". Фото : Анна Зайкова. Мобильный "пылесос". Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Парад коммунальной техники в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

В течение лета ежедневно на дороги Барнаула выходили 80-120 коммунальных машин — от мусоровозов и грузовиков, задействованных в текущем ремонте дорог, до современных подметательно-вакуумных машин. В 2017 году закупили сразу десять таких "пылесосов" — пять на базе КАМАЗов и столько же мобильных.

Иван Гармат,

зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:

Основную часть пыли с дорог нашего города сметают большие машины, но мелкий сор остается. Подметательно-вакуумные машины (компактные — прим. ред.) идут следом и выметают его как с тротуаров, так и с края проезжей части. Они работают не только на основных магистралях, но и на второстепенных дорогах. В целом, они охватывают достаточно большое количество улиц.

По словам чиновника, в этом году новую технику для коммунальных служб города закупать уже не будут, но не исключено, что будет пополнение автопарка в 2018 году.

По оценке Гармата, городу хватает коммунальной техники. В том числе для плановой работы зимой. Но в форс-мажорных ситуациях, когда за пару дней выпадает месячная норма осадков, существующий парк техники не позволяет оперативно расчистить улицы и вывести снег.

Справка

На балансе муниципальных городских служб находится 462 единицы техники. Из них:

375 у "Автодорстроя".

35 у "Горзеленхоза".

52 у "Эко-Комплекса".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.