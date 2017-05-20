Барнаульские полицейские сегодня ночью устроят в городе облаву

В ночь с 20 на 21 мая в Барнауле сотрудники ГИБДД будут массово проверять водителей на трезвость. Помогать полицейским будут члены народной дружины "Барнаульская", пишет МВД России по Алтайскому краю.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, не критичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра.
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