Барнаульские полицейские сегодня ночью устроят в городе облаву

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о том, что пренебрежительное отношение к опасности, не критичность к своему поведению, неадекватная оценка складывающейся дорожной обстановки приводят к тому, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра.

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