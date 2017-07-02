Барнаульским автовладельцам: затоплена и перекрыта проезжая часть ул.Попова

2 июля из-за обильных ливневых осадков оказалась затопленой проезжая часть ул.Попова со стороны ул.Семенова в сторону Павловского тракта.
Затопило ул.Попова-Павловский тракт. Фото : Алёна Долгова, vk.com/barneos22.
Затопило ул.Попова-Павловский тракт. Фото : Алёна Долгова, vk.com/barneos22.
Затопило ул.Попова-Павловский тракт. Фото : Алёна Долгова, vk.com/barneos22.
Движение транспортных средств в указанном направлении перекрыто.
На месте работают экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Барнаула.
Во избежание заторных ситуаций просьба заранее выбирать возможные пути объезда, говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД Барнаула.
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