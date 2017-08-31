Барнаульский автодилер тюнингует новый внедорожник для off-road соревнований

Коллектив барнаульского автоцентра Renault приобрел внедорожник Duster и готовит его для серьезного бездорожья, в том числе — для участия в соревнованиях.
Ольга Гаврилко,
маркетолог дилерского центра Renault:
Мы давно хотели участвовать в 4х4-мероприятиях, но технические характеристики автомобилей в стандартном тестовом парке не позволяли нам это сделать. Вторая причина, которая побудила нас заняться этим проектом — растущий спрос на аксессуары для тюнинга. Поэтому решили на примере конкретного шоу-кара показать, как можно прокачать возможности Renault Duster. Никто из дилеров в регионе ничего подобного никогда не делал".
Как подчеркнула представитель дилерского центра, все компоненты для тюнинга согласованы с представительством французской марки в России. При установке их в официальном сервисном центре гарантия производителя сохраняется.
Для доработки сотрудники автоцентра выбрали полноприводный Duster в люксовой комплектации с механической коробкой передач и мотором мощностью 109 л.с.. Стоимость такого авто начинается с отметки 1, 040 млн рублей.
Сервисмены уже заменили стандартные колеса на внедорожные (225/75/R16), установили багажник, дополнительной освещение, расширенные брызговики, а также защиту редуктора, бензобака и топливных трубок. Нижнюю часть автомобиля обработали антишумом. В краткосрочных планах — установка силовых бамперов и шноркеля.
Дорабатывать внедорожник будут в течение трех месяцев. Каким в итоге должен получиться автомобиль после тюнинга, дилер не раскрывает. Ход работ автоцентр будет освещать на своих страницах в соцсетях, а также на канале в YouTube.
Когда шоу-кар будет готов, его в течение года станут демонстрировать на выставках, а также участвовать на нем во внедорожных соревнованиях. Однако всерьез за трофеи дилерский центр бороться не намерен, чтобы не "убить" автомобиль. В конце 2018 года тюнингованный внедорожник выставят на продажу.
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