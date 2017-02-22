Барнаульский автоцентр лишился звания крупнейшего дилера Сибири

На первое место рейтинга по итогам 2016 года поднялась омская группа компаний "Евразия-Моторс". На местном рынке ее доля 29%. Далее идет АНТ (24,97%), новосибирская фирма "Автомир-Новосибирск" (24,54%) и красноярский "Медведь-Холдинг" (24,49%).

Еще в середине 2016 года "АНТ" возглавлял список крупнейших по доле рынка в основном регионе присутствия автодилерских предприятий Сибири. Но осенью владелец автоцентра Александр Поддубный продал автосалон Lada на Змеиногорском тракте Александру Лисицыну, директору "Барнаульского автоцентра КамАЗ". Сейчас в портфеле АНТ остались Hyundai, Mitsubishi, Nissan и Datsun. Для каждого бренда у АНТ есть отдельные здания на Павловском тракте.