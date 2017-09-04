Барнаульский дилер открыл в Алейске магазин запчастей для а/м КамАЗ, МАЗ, LADA и других марок

"Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ". "Барнаульский автоцентр КамАЗ" открыл магазин в Алейске. Фото : архив "Барнаульского автоцентра КамАЗ".

В ассортименте нового магазина – несколько тысяч наименований запасных частей и расходных материалов. Его сформировали с учетом особенностей автопарка Алейска и ближайших сельских территорий.

Сергей Сизов,

замдиректора "Барнаульского автоцентра КамАЗ" по продажам и закупкам:

Мы будем прислушиваться ко всем пожеланиям наших клиентов и усиливать позиции, пользующиеся особым спросом. Если же той или иной детали не окажется в наличии, мы доставим ее в кратчайший срок.

Новый магазин удобно расположен не только для жителей Алейска. Он находится в 50 метрах от федеральной трассы А-322 "Барнаул – Рубцовск – Республика Казахстан", около развязки с поворотом на региональную трассу, ведущую в Чарышское.

Александр Лисицын,

директор "Барнаульского автоцентра КамАЗ":

Мы впервые выходим за пределы краевой столицы. Решились на этот шаг для удобства наших клиентов. Алейск – географический центр края, автопарк автомобилей КамАЗ здесь немаленький, большинство владельцев таких машин – наши клиенты. Теперь обслуживать грузовики им будет проще: они смогут приобретать качественные запчасти, за которые наш магазин как дилер несет гарантию. Кроме того, в наших планах открыть в Алейске полноценный сервисный центр КамАЗ.

Сергей Разумов,

руководитель Южного дорожно-строительного управления:

Не сомневаюсь, что этот магазин будет востребован. Только в нашей организации около трехсот КамАЗов, а вокруг – еще пять районов с большим количеством фермерских хозяйств, которые также эксплуатируют главным образом грузовики именно этой марки. Поэтому скоро, я думаю, магазину придется расширять площади, тем более что до сегодняшнего для в Алейске и в соседних районах ниша оригинальных запасных частей была не заполнена.

На открытие нового магазина "Барнаульский автоцентр КамАЗ" пригласил своих клиентов и партнеров из Алейска, Алейского района и соседних территорий. Для гостей дилер подготовил развлекательную программу. Наиболее яркими оказались выступления трио "Алтайские богатыри". Брутальные парни рвали колоды карт и сложенные в несколько раз махровые полотенца, гнули подковы, забивали гвозди в доски голыми руками, надували грелки до взрыва, поднимали "Ниву", а лидер силачей-экстремалов Евгений Штефан в одиночку протащил за собой по трассе самосвал КамАЗ.

Магазин оригинальных запасных частей для а/м КамАЗ, "Урал", ЗИЛ, МАЗ и LADA работает по адресу: г. Алейск, ул. Октябрьская, 213-б. В будние дни клиентов ждут с 8.00 до 20.00, в субботу – с 8.00 до 16 00. Воскресенье – выходной. Телефон: 8 (38553) 2-26-69.

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