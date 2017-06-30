Барнаульскую площадь Сахарова перекрыли для выпускников БЮИ

Это связано с тем, что на площади Сахарова пройдут мероприятия, посвященные выпуску студентов Барнаульского юридического института (БЮИ).

Водителей просят заранее выбирать маршруты объезда.

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