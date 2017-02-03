Беспрецедентное предложение от Автоцентра АНТ для любых марок автомобилей

Владельцев, бережно следящих за своим автомобилем, ждет уникальная акция от Автоцентра АНТ - официального сервиса Hyundai. Теперь замена масла стала еще доступнее.
Масло Shell 5W30 (объемом до 3,5 литров), фильтр и работа обойдутся всего в 1900 рублей. Кроме этого, автовладелец получит еще и важный для уверенной эксплуатации машины подарок. Вы можете выбрать одну из трех услуг: геометрию колес, компьютерную диагностику или дезинфекцию салона.
Кажется, что процедура замены масла проста. Но это не совсем верно. На рынке можно легко нарваться на подделку, что приведет к дорогостоящему ремонту. В дилерском центре такая ситуация исключена. Здесь используются только оригинальные технические жидкости, а весь персонал, работающий на станциях технического обслуживания, имеет высокую квалификацию и аттестован по стандартам заводов-производителей.
Сервисный центр Hyundai Автоцентра АНТ в полной мере соответствуют всем техническим стандартам. Рассчитать точную стоимость работ по своему автомобилю и записаться в сервис можно по телефону (3852)29-00-30.
Справка
Сервисный центр Hyundai Автоцентра АНТ оснащен самым современным диагностическим и ремонтным оборудованием. В техническом арсенале сервисного центра Hyundai площадью порядка 2200м2, расположено 28 постов обслуживания. Адрес сервисного центра: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д.
Организатор акции: ООО АНТ 2000. Срок проведения акции: 06.02.17 г. - 28.02.17. г. Подробности акции можно узнать по телефону 29-00-30.
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