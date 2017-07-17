Бийчане не поделили дорогу в Республике Алтай

15 июля в селе Барангол Майминского района 33-летний бийчанин на квадроцикле не уступил дорогу другому бийчанину на автомобиле SsangYong Istana. В результате столкновения пострадал водитель квадроцикла, сообщает пресс-служба республиканского МВД.
По данным полиции, водитель квадроцикла выезжал с обочины на главную дорогу и не уступил автомобилю SsangYong Istana, за рулем которого был 26-летний житель Бийска. Виновника ДТП с травмами госпитализировали в республиканскую больницу.
В крови водителя автомобиля не нашли следов алкоголя. У второго участника ДТП анализ крови взяли во время госпитализации. По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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