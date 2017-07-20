К 100-летию "бэхи": все, что вам нужно знать о культовой марке автомобилей

BMW в поп-культуре

Компания еще с середины прошлого века начала активно использовать продакт-плейсмент — логотип марки встречается в десятках фильмов, среди которых особенно выделяется "бондиана". Джеймс Бонд ездил на реальных "бэхах" и на машинах, созданных специально для фильма. Так, для серии "Золотой глаз" компания создала BMW Z3 roadster со сложной системой оповещения и парашютом.

Кроме популярного британского шпиона, на этих немецких автомобилях катались Джейсон Стэтхем в фильме "Перевозчик", персонажи "Трансформеров", "Большого куша", "Рок-н-рольщика", "Мистера и Миссис Смит", "Миссии невыполнима", "Назад в будущее", "Превосходство Борна" и многих других кинолент. Фанаты BMW особенно любят фильм "Ронин" с Робертом де Ниро и Жаном Рено. Сцена гонки BMW и Citroen по Парижу одна из самых запоминающихся автомобильных погонь в кинематографе.

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В России за маркой BMW закрепилось название "бумер" — после вышедшего на экраны в 2003 году одноименного фильма. Однако производитель BMW не стал сотрудничать с режиссером, узнав о криминальном характере киноленты.

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Кроме того, баварскую марку предпочитают звезды, которые влияют на имидж автомобилей не хуже масштабных рекламных компаний. На BMW катаются немецкая модель Хайди Клум, певица Селена Гомез, футболист Дэвид Бэкхем, Мадонна и другие. В свое время на BMW 507 катался Элвис Пресли.

История "бэхи"

Начало

Датой основания концерна BMW принято считать 20 июля 1917 года — день, когда под именем Bayerische Motoren Werke ("Баварские моторные заводы") зарегистрировался завод авиационных двигателей. Но на самом деле, история BMW началась чуть раньше, в 1913 году, на севере Мюнхена, где Карл Рапп и Густав Отто — сын изобретателя двигателя внутреннего сгорания Николауса Августа Отто, — создали две небольшие авиамоторные фирмы.

Когда из-за Первой мировой войны вырос спрос на самолетные двигатели, Отто и Рапп объединили свои компании в один завод и в 1917 году начали совместное производство под известной маркой.

Тогда же появился логотип BMW — вращающийся пропеллер, который позже для наглядности заменили кругом из четырех секторов: два белых означали вращающиеся лопасти, и два голубых – просвечивающее сквозь них небо. Правда, в самой компании утверждают, что цвета логотипа взяли из флага Баварии.

Новый этап

После окончания войны Германии запретили производить авиадвигатели. Тогда руководители BMW решили начать производство мотоциклетных двигателей, а затем запустили полный цикл производства мотоциклов.

Производство авиамоторов возобновили в 1919 году. И уже в это время Франц Димер на самолете с двигателем "Motor-4" установил первый мировой рекорд BMW, поднявшись на высоту 9760 м.

Концерн заключил секретный договор с Советской Россией на поставку новейших авиадвигателей. Большинство перелетов в 30-ые годы были выполнены на самолетах с двигателями BMW.

Свой первый мотоцикл R32 компания выпустила в 1923 году. Он сразу же стал фаворитом на Парижском мотосалоне и около десятилетия ставил скоростные рекорды на мотогонках.

Эра автомобилей

В 1928 году BMW покупает автозаводы в Айзенахе и лицензию на производство малолитражного автомобиля Dixi, который стал первой машиной компании и одной из самых популярных в Европе на тот момент.

Первый собственный автомобиль BMW выпустила 1 апреля 1932 года. Мощность мотора BMW 3/15 PS составляла 20 л.с., а максимальная скорость доходила до 80 км/ч.

Между двумя Мировыми войнами компания выпустила еще несколько моделей машин. В эти годы сформировалась концепция "автомобиль для водителя" в противовес мерседесовской "автомобиль для пассажиров", которой компания следует до сих пор.

Противостояние BMW и Mercedes – отдельная веха в автомобильной истории. Эти два немецких автоконцерна конкурируют с самого своего основания, но последние несколько десятилетий активно троллят друг друга в рекламных кампаниях. Зачинщиком битвы стала BMW, которая в начале 2000-х бросила вызов Mercedes. Компания разместила билборд, на котором кроссовер BMW X5 предстал в виде хищника (леопарда), а Mercedes ML — в виде жертвы (зебры).

Вторая Мировая война заставила BMW свернуть автопроизводство и вернуться к изготовлению самолетных двигателей. Но после очередного поражения Германии, компания вновь вошла на рынок как производитель мотоциклов и автомобилей, и начала выпуск спорткаров.

В 70-ые годы появились первые модели серий BMW — 3,5, 6 и 7. А в 1983 году автомобиль этой немецкой марки победил на гонках "Формулы-1".

В 90-ые годы компания стала расширяться. Она открыла представительства и заводы в разных странах мира. Кроме этого, BMW купила марку Rolls-Royce и промышленную группу Rover Group, а вместе с ней и крупнейший в Великобритании комплекс по выпуску автомобилей марок Rover, Land Rover и MG. Это позволило пополнить список автомобилей BMW внедорожниками и автомобилями сверхмалого класса.

Сегодня корпорация BMW, которая 100 лет назад начинала с маленького авиамоторного завода, включает в себя 5 заводов в Германии (Дингольфинг, Регенсбург, Лейпциг, Мюнхен) и США (Спартанбург), а также 22 дочерних предприятия, разбросанных по всему миру (Таиланд, Малайзия, Индия, Египтет, ЮАР, Вьетнаме, Россия). В России автомобили баварской марки собираются в Калининграде ("Автотор"). BMW – это одна из немногих автомобильных фирм, которая собирает все машины вручную, не используя на заводах роботов.

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