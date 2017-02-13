Боевая скидка от Автоцентра АНТ: минус 30% всем офицерам на сервисные работы

В преддверии Дня защитника отечества Автоцентр АНТ- официальный дилер Hyundai запускает специальную акцию для всех действующих офицеров, а также офицеров в запасе.
Вы можете получить 30% скидку на на ремонт и техническое обслуживание. Данное предложение распространяется на любые марки автомобилей.
Скидка предлагается на следующие работы:
- комплексная диагностика автомобиля;
- промывка топливной системы;
- замена свечей;
- проверка и заправка кондиционера;
- замена масла;
- кузовные работы;
- прочие услуги сервисного центра.
Сервисные центры АНТ — являются крупнейшими в Алтайском крае. Их суммарная площадь составляет около 12 тыс.кв.м., что позволяет одновременно обслуживать более ста автомобилей, а установленное современное оборудование позволяет проводить все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного и импортного производства.
Узнать о полном перечне работ и записаться в сервис можно по телефону (3852) 29-00-30.
Справка
Качество выполненных работ в сервисных центрах АНТ подтверждено соответствующими сертификатами, высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов.
Организатор акции: ООО АНТ 2000. Срок проведения акции: 15.02.17 г. - 25.02.17. г. Подробности акции можно узнать по телефону 29-00-30.
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