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Боевая скидка от Автоцентра АНТ: минус 30% всем офицерам на сервисные работы

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Сегодня, 11:30.
Автоновости

В преддверии Дня защитника отечества Автоцентр АНТ- официальный дилер Hyundai запускает специальную акцию для всех действующих офицеров, а также офицеров в запасе.

Боевая скидка от Автоцентра АНТ.
Боевая скидка от Автоцентра АНТ. Иллюстрация : архив Автоцентр АНТ, официальный дилер Hyundai.

Вы можете получить 30% скидку на на ремонт и техническое обслуживание. Данное предложение распространяется на любые марки автомобилей.

Скидка предлагается на следующие работы:

  • комплексная диагностика автомобиля;
  • промывка топливной системы;
  • замена свечей;
  • проверка и заправка кондиционера;
  • замена масла;
  • кузовные работы;
  • прочие услуги сервисного центра.

Сервисные центры АНТ — являются крупнейшими в Алтайском крае. Их суммарная площадь составляет около 12 тыс.кв.м., что позволяет одновременно обслуживать более ста автомобилей, а установленное современное оборудование позволяет проводить все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного и импортного производства.

Узнать о полном перечне работ и записаться в сервис можно по телефону (3852) 29-00-30.

Справка

Качество выполненных работ в сервисных центрах АНТ подтверждено соответствующими сертификатами, высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов.

Организатор акции: ООО АНТ 2000. Срок проведения акции: 15.02.17 г. - 25.02.17. г. Подробности акции можно узнать по телефону 29-00-30.

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