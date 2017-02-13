Боевая скидка от Автоцентра АНТ: минус 30% всем офицерам на сервисные работы

Вы можете получить 30% скидку на на ремонт и техническое обслуживание. Данное предложение распространяется на любые марки автомобилей.

Скидка предлагается на следующие работы:

комплексная диагностика автомобиля;

промывка топливной системы;

замена свечей;

проверка и заправка кондиционера;

замена масла;

кузовные работы;

прочие услуги сервисного центра.

Сервисные центры АНТ — являются крупнейшими в Алтайском крае. Их суммарная площадь составляет около 12 тыс.кв.м., что позволяет одновременно обслуживать более ста автомобилей, а установленное современное оборудование позволяет проводить все необходимые работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей отечественного и импортного производства.

Узнать о полном перечне работ и записаться в сервис можно по телефону (3852) 29-00-30.

Справка

Качество выполненных работ в сервисных центрах АНТ подтверждено соответствующими сертификатами, высокой квалификацией персонала и многочисленными положительными отзывами клиентов.

Организатор акции: ООО АНТ 2000. Срок проведения акции: 15.02.17 г. - 25.02.17. г. Подробности акции можно узнать по телефону 29-00-30.