4 полос пока не будет: дорожники приостанавливают реконструкцию трассы Барнаул-Павловск

Дмитрий Коровин,

начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края:

Реконструкция участка с 48 по 55 километры трассы началась в 2016 году за счет средств федерального бюджета. Тогда было введено в эксплуатацию 3,2 км реконструированной трассы. В 2017 году работы ведут уже за счет средств краевого бюджета. Производится реконструкция двух полос, мы введем в эксплуатацию еще 2,2 км новой дороги, дойдем до Павловска. В связи с ограниченностью финансирования в 2018 году реконструкция автомобильной дороги не предусмотрена, при наличии средств в последующие годы она будет продолжена с возможным увеличением числа полос до четырех.

По информации altapress.ru, согласно проекту после реконструкции весь участок должен быть четырехполосным, а на подъезде к Павловску предусмотрена организация кольцевого движения. Однако пока движение будет, идти как и раньше, лишь по двум. Параллельно с трассой уже уложено земляное полотно для все двух дополнительных полос. Когда появится возможность, власти намерены в первую очередь построить кольцо, а затем все-таки расширить участок.

Справка

Общий объем средств краевого дорожного фонда в 2017 году составляет 9 млрд. 233 млн. рублей. С учетом средств, выделенных на ремонт и содержание федеральных дорог, сумма финансирования дорожной отрасли региона составит в текущем году 12,3 млрд. рублей. В 2018 году в Алтайском крае, по словам Коровина, объем финансирования ремонтной кампании сохранится на этом уровне.

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