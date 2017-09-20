Давайте меняться выгодно в АлтайЕвроМоторс

Познакомьтесь поближе с интересующим вас автомобилем Volkswagen и получите истинное удовольствие от вождения во время пробной поездки в дилерском центре "АлтайЕвроМоторс".

Записаться на тест-драйв можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 23-00-00

Автоцентр "АлтайЕвроМоторс" - официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае

Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: (3852) 23-00-00

E-mail: aem@vw-alt.ru

Сайт компании: www.vw-alt.ru

* Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска с бензиновыми двигателями (2WD) мощностью 125 л.с. или 150 л.с. в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

** Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска в базовой комплектации Trendline с бензиновыми двигателями (2WD) мощностью 125 л.с. или 150 л.с. в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.

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