Давайте меняться выгодно в АлтайЕвроМоторс

До конца сентября в АлтайЕвроМоторс действует специальное предложение на новый Volkswagen Tiguan по программе трейд-ин. Преимущество до 100 000 руб.*
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Записаться на тест-драйв можно по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 165, либо по телефону +7 (3852) 23-00-00
Автоцентр "АлтайЕвроМоторс" - официальный дилер Volkswagen в Алтайском крае
Адрес: г. Барнаул, ул. Попова, 165
Телефон: (3852) 23-00-00
E-mail: aem@vw-alt.ru
Сайт компании: www.vw-alt.ru
* Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска с бензиновыми двигателями (2WD) мощностью 125 л.с. или 150 л.с. в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.
** Указанное преимущество достигается при покупке нового автомобиля Volkswagen Tiguan 2017 года выпуска в базовой комплектации Trendline с бензиновыми двигателями (2WD) мощностью 125 л.с. или 150 л.с. в период с 01.09.2017 по 30.09.2017 за счет предоставления официальным дилером Volkswagen скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового (трейд-ин). Предложение действительно при условии, что сдаваемый в трейд-ин автомобиль был в собственности покупателя не менее 6 месяцев к моменту сдачи. Предложение ограничено. В акции принимают участие не все дилерские центры. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров Volkswagen.
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