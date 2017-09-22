Автоцентр АНТ принял участие в Дне города-2017

Автоцентр АНТ ежегодно принимает участие во всех городских мероприятиях. И этот год не стал исключением!

Но юбилей Алтайского края Автоцентр АНТ решил отметить по особенному! На этот раз официальный дилер четырех брендов Хёндэ, Мицубиши, Ниссан и Датсун не стал выставлять на своей площадке автомобили, а сделал горожанам необычный подарок, сделав упор на семейный отдых.

На площадке Автоцентра АНТ, которая находилась в самом центре празднования, на площади Сахарова, все желающие, и даже дети, смогли почувствовать себя настоящими гонщиками! Мальчишки и девчонки, те, кто ни разу не сидел за рулем – испытали на себе все прелести управления настоящим автомобилем с помощью кресла виртуальной реальности 6D, которое позволило в реальности испытать автомобили от официального дилера.

А у родителей была возможность узнать об услугах Автоцентра АНТ, таких как ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, кузовной ремонт. О специальных предложениях на покупку и обмен новых автомобилей, а также специальных кредитных предложениях!

Также, на площадке Автоцентра АНТ работала фотозона. Желающие фотографировались, получая положительные эмоции и памятные фотографии от Автоцентра АНТ.

День рождения нашего родного города – это общий праздник, праздник, на котором собираются жители и гости Барнаула для того, чтобы весело и интересно провести время, посмотреть каким красивым и благоустроенным становится наш город из года в год. Этот праздник – еще один повод любить наш город Барнаул еще сильнее.

Автоцентр АНТ поздравляет всех барнаульцев и гостей с 287-летием города и 80-летием края.

Сайт Автоцентра АНТ: www.ant22.ru

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