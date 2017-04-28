До 10 мая в Алтайском крае ограничено движение тяжеловесного транспорта

Введенное 1 апреля ограничение движения большегрузного транспорта продлено до 10 мая, сообщает Минстройтранс региона. Эта мера должна обеспечить сохранность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
Такое решение принято в связи с интенсивным таянием снежного покрова, обильными осадками и переувлажнением грунтов, что снизило несущую способность дорог.
Запрет распространяется на транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в предприятии "Алтайавтодор".
Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
- транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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