До 10 мая в Алтайском крае ограничено движение тяжеловесного транспорта

Такое решение принято в связи с интенсивным таянием снежного покрова, обильными осадками и переувлажнением грунтов, что снизило несущую способность дорог.

Запрет распространяется на транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в предприятии "Алтайавтодор".

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:

международные перевозки грузов;

пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

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