Автоновости

До 10 мая в Алтайском крае ограничено движение тяжеловесного транспорта

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Сегодня, 07:51.
Автоновости

Введенное 1 апреля ограничение движения большегрузного транспорта продлено до 10 мая, сообщает Минстройтранс региона. Эта мера должна обеспечить сохранность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула.
Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула .Фото : Иван Кузьмин.

Такое решение принято в связи с интенсивным таянием снежного покрова, обильными осадками и переувлажнением грунтов, что снизило несущую способность дорог.

Запрет распространяется на транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в предприятии "Алтайавтодор".

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;
  • транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

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