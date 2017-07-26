Движение на улице Кулагина откроют позже запланированного

С 21 июля для движения транспорта перекрыта четная сторона от дома №2а по улице Кулагина до проспекта Калинина. Это связано со строительством напорного коллектора. Из-за плохой погоды восстановление асфальтового покрытия затянулось.

Водителей просят быть внимательнее на этом участке дороги и следовать временной разметке.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.