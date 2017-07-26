Движение на улице Кулагина откроют позже запланированного

Движение на улице Кулагина в Барнауле планируют открыть к выходным. До вечера 28 июля там будут продолжаться строительные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.
С 21 июля для движения транспорта перекрыта четная сторона от дома №2а по улице Кулагина до проспекта Калинина. Это связано со строительством напорного коллектора. Из-за плохой погоды восстановление асфальтового покрытия затянулось.
Водителей просят быть внимательнее на этом участке дороги и следовать временной разметке.
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