144-е место: названа страна с самыми худшими дорогами в мире

Страной с самыми плохими дорогами в мире оказалась Молдавия.
В рейтинге, составленном международной организацией The World Economic Forum, эта страна заняла последнее, 144-е место.
Предпоследние места достались Гвинее, Монголии, Румынии и островам Гаити.
Самые лучшие дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.
Россия по результатам оценки заняла 123-е место, пишет "Росбалт".
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