Автоновости

144-е место: названа страна с самыми худшими дорогами в мире

36
Сегодня, 10:31.
Автоновости

Страной с самыми плохими дорогами в мире оказалась Молдавия. 

Приколы с алтайских улиц и дорог.
Приколы с алтайских улиц и дорог. Фото : Андрей Максименко vk.com/barneos22.

В рейтинге, составленном международной организацией The World Economic Forum, эта страна заняла последнее, 144-е место.

Предпоследние места достались Гвинее, Монголии, Румынии и островам Гаити.

Самые лучшие дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии и Омане.

Россия по результатам оценки заняла 123-е место, пишет "Росбалт".

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus