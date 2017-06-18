Эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в мире

Исследованием занимались специалисты компании из подразделений в Китае, Японии, США и Германии. Они основывались на различных тенденциях в обществе, касающихся в том числе сфер, не связанных с автомобилями. Например, глобальным трендом в компании посчитали переход к теплым и бежевым тонам. Это обусловлено возрастающим в цифровом мире вниманием к красоте человеческого тела и другим аналоговым объектам. А популярность насыщенных голубых и синих оттенков отражает интерес к новым технологиям и уникальность цифровой эры.

Для Европы, Ближнего Востока и Африки в ближайшее время приоритетными могут стать неожиданные цвета вроде желто-зеленого, а также "белое золото" и легкие кирпичные оттенки с красным отливом.

В Северной Америке популярным цветом должен стать темно-синий. По-прежнему будут востребованы и классические варианты вроде белого, черного и серого — цвета, которые более выгодны для продажи машины на вторичном рынке. Азиатско-Тихоокеанский регион, согласно BASF, будет интересоваться жемчужно-белым, а также глубоким и насыщенным красным.

Ранее эксперты компании назвали самые популярные автомобильные цвет за 2016-й год в странах Европы и в России. Возглавил список белый цвет.

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