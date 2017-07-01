Эксперты рассказали, какая обувь чаще приводит к ДТП

Специалисты компании Ford провели специальное исследование, чтобы выяснить, какая обувь лучше всего подходит для водителей, пишет Экономика сегодня.
В ходе исследования выяснилось, что самая опасная обувь для водителей – это не туфли на высоких каблуках, а шлепанцы. Они увеличивают общее время торможения в среднем на 0,13 секунды. Это, в свою очередь, удлиняет тормозной путь на 3,5 метра.
Как сообщают СМИ, в Великобритании неправильный выбор обуви ежегодно приводит к 1,4 миллиона аварий и опасных инцидентов на дороге.
Эксперты предлагают водителям выбирать невысокую обувь с подошвой толщиной не более 10 миллиметров. Это нужно, чтобы не задевать соседние педали.
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