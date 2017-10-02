Эксперты составили рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Эксперты назвали самые дешевые автомобили в России, пишет Life. Первое место в нем занял седан Lada Granta.
Этот автомобиль можно купить за 389,9 тыс. рублей. В тройку лидеров также вошли ещё две отечественные машины - Lada Priora и лифтбэк Lada Granta - 399,9 и 414,9 тыс. рублей соответственно.
На четвёртом месяце также – также российский автомобиль Lada Kalina, его можно купить за 440,6 тыс. рублей. Замыкает пятерку лидеров Ravon V2 за 439,9 тыс. рублей.
Шестое место занимает Datsun on-DO, за который нужно заплатить 442 тысячи. Седьмая строчка досталась Ravon Nexia стоимостью 459,9 тыс. рублей.
На восьмом месте в рейтинге самых дешёвых в России автомобилей расположился Brilliance H230 за 459,9 тысяч. Девятая строчка занята Lada 4?4 - 475,9 тыс. рублей. НА последнем месте Renault Logan стоимостью 479 тысяч.
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