Европейцы перестали покупать машины с дизельными моторами

В Германии, где дизельные моторы наиболее популярны, продажи автомобилей с ними за год упали более чем на 5%. Сейчас их доля в структуре продаж составляет 40%, а годом ранее — почти 46%. В целом по Европе продажи снизились с 50 до 46%.

Эксперты объясняют тенденцию двумя факторами. Во-первых, дизельными скандалами. Самый громкий "дизельгейт" связан с компанией Volswagen: она занижала показатели вредных выбросов своих моторов, обманывая тем самым правительство США и покупателей.

Вторая причина: спад продаж дизельных машин провоцируют сами европейские чиновники. Уже со следующего года власти Штутгарта могут запретить въезд в некоторые районы города автомобилям с дизельными моторами старше 3 лет.

Примеру Штутгарта может вскоре последовать и Мюнхен. Кроме того, о возможности схожих мер говорили и власти Парижа, Мадрида, Афин и некоторых других крупных городов. Таким способом городские чиновники пытаются остановить рост загазованности в центральных районах городов.

Напомним, что в России дизельные моторы становятся все востребованнее.

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