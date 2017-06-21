Европейцы перестали покупать машины с дизельными моторами

На европейском рынке заметно упали продажи автомобилей с дизельными моторами. К этому привели не только скандалы, но и экологические ограничения, сообщают "Автовести".
В Германии, где дизельные моторы наиболее популярны, продажи автомобилей с ними за год упали более чем на 5%. Сейчас их доля в структуре продаж составляет 40%, а годом ранее — почти 46%. В целом по Европе продажи снизились с 50 до 46%.
Эксперты объясняют тенденцию двумя факторами. Во-первых, дизельными скандалами. Самый громкий "дизельгейт" связан с компанией Volswagen: она занижала показатели вредных выбросов своих моторов, обманывая тем самым правительство США и покупателей.
Вторая причина: спад продаж дизельных машин провоцируют сами европейские чиновники. Уже со следующего года власти Штутгарта могут запретить въезд в некоторые районы города автомобилям с дизельными моторами старше 3 лет.
Примеру Штутгарта может вскоре последовать и Мюнхен. Кроме того, о возможности схожих мер говорили и власти Парижа, Мадрида, Афин и некоторых других крупных городов. Таким способом городские чиновники пытаются остановить рост загазованности в центральных районах городов.
Напомним, что в России дизельные моторы становятся все востребованнее.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.