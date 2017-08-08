Ford по госпрограммам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"

Обе программы позволяют получить выгоду 10%* от стоимости автомобиля, воспользовавшись автокредитованием. Скидка предоставляется на уплату первоначального взноса.

Программы распространяются на автомобили стоимостью до 1 450 000 руб. и действуют практически на все модели Ford: Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Mondeo, Ford EcoSport, Ford Kuga.

Программа "Первый автомобиль"

Рассчитана на покупателей, которые не имели ранее в собственности автомобиль, и не имели кредитных договоров на приобретение автомобилей в 2017 году.

Что Вам понадобится для участия в программе:

Водительское удостоверение;

Заявление на участие в государственной программе.

Программа "Семейный автомобиль"

Рассчитана на покупателей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей. Обязательное условие – у вас не было кредитных договоров на приобретение автомобилей в 2017 году.

Что Вам понадобится для участия в программе:

Водительское удостоверение;

Заявление на участие в государственной программе;

Копии свидетельств о рождении детей/копия страницы паспорта "Дети" (если применимо).

Дополнительно к госпрограмме "Семейный автомобиль", до 30 сентября 2017 года, компания Ford предоставит бонус 20 000 руб. семьям с несовершеннолетними детьми при покупке автомобиля в кредит.

Подробности - на сайте компании www.altaiauto.ru или по телефону +7(3852)535-000.

* Cкидкa по состоянию на 19.07.2017 г. на уплату первоначального взноса по госпрограмме автокредитования в размере 10% от стоимости автомобиля, указанной в кредитном договоре, предоставляемая "Сетелем Банк" ООО на автомобили 2016/2017 г. п. стоимостью до 1,45 млн. руб. клиентам, которые имеют двух или более несовершеннолетних детей (при предоставлении свидетельств о рождении) и не заключали в 2017 году кредитных договоров на приобретение а/м, при покупке автомобиля по программе Ford Credit. Предложение не является публичной офертой по смыслу ГК РФ и может быть изменено в любое время.

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