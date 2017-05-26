Автоновости

Фотофакт. На Алтае машина слетела с трассы и перевернулась

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Сегодня, 16:55.
Автоновости

26 мая на трассе Барнаул-Заринск произошло ДТП. Автомобиль слетел с дороги и перевернулся.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС. Фото : 22.мвд.рф.

По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, пассажиры авто, живы. Однако сам автомобиль получил сильные повреждения.

ДТП на заринской трассе. 26 мая 2017 года.
ДТП на заринской трассе. 26 мая 2017 года.

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