Фотофакт. В Барнауле во дворе дома автомобиль сбил мальчика

Вчера, 21 мая, в Барнауле во дворе дома ул. Попова, 150 женщина за рулем автомобиля сбила ребенка. Об этом сообщили подписчики сообщества "Барнаул22". Как рассказали altapress.ru в госавтоинспекции, в результате ДТП мальчик был госпитализирован в больницу.
По данным госавтоинспекции, авария произошла в 17 часов. Мальчик 2010 года рождения переходил проезжую часть дворового проезда, когда его сбила машина. За рулем автомобиля Toyota Vitz была женщина 1987 года рождения.
В результате ДТП ребенок получил черепные повреждения и был госпитализирован в больницу.
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