Фотофакт. В Барнауле во дворе дома автомобиль сбил мальчика

По данным госавтоинспекции, авария произошла в 17 часов. Мальчик 2010 года рождения переходил проезжую часть дворового проезда, когда его сбила машина. За рулем автомобиля Toyota Vitz была женщина 1987 года рождения.

В результате ДТП ребенок получил черепные повреждения и был госпитализирован в больницу.

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