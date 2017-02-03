Фотофакты. В Барнауле Toyota Camry сбила светофор

В Барнауле Toyota врезалась в светофорный столб. 3 февраля 2017 года. Фото : Денис Лукин vk.com/barneos22. ДТП на Малахова - Алексеевой .Фото : vk.com/barneos22. ДТП на Малахова - Алексеевой .Фото : Евгенйи Щербаков. vk.com/barneos22. ДТП на Малахова - Алексеевой .Фото : Еламан Каканов. vk.com/barneos22. ДТП на Малахова - Алексеевой .Фото : Еламан Каканов. vk.com/barneos22. ДТП на Малахова - Алексеевой .Фото : Анастасия Шантурова. vk.com/barneos22. ДТП на Малахова - Алексеевой .Фото : Анастасия Шантурова. vk.com/barneos22.

Водитель Toyota Camry не справился с управлением, машину вынесло с проезжей части. В результате автомобиль врезался в светофорный столб и практически завалил конструкцию. Из-за аварии в этом месте образовалась "ужасная пробка", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.