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Фотофакты. В Барнауле Toyota Camry сбила светофор

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Сегодня, 15:18.
Автоновости

3 февраля в Барнауле на пересечении улиц Малахова и Эмилии Алексеевой произошло ДТП с участием нескольких иномарок и автомобиля "Такси Город".

Водитель Toyota Camry не справился с управлением, машину вынесло с проезжей части. В результате автомобиль врезался в светофорный столб и практически завалил конструкцию. Из-за аварии в этом месте образовалась "ужасная пробка", сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

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