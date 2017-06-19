Фотофакт. В Барнауле иномарка слетела в кювет и повисла на дереве

Вечером 18 июня в Барнауле на проспекте Космонавтов Toyota Corsa слетела с дороги и наехала на кустарник. Об этом сообщает отдел пропаганды городского ГИБДД.

По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением. В результате ДТП пострадал 22-летний пассажир иномарки, ему оказали медицинскую помощь. Водителя ищут. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.