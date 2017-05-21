Автоновости

Фотофакт. В Барнауле иномарка врезалась в трамвай

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Сегодня, 14:27.
Автоновости

21 мая в Барнауле на Горе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая седьмого маршрута.

В Барнауле иномарка врезалась в трамвай. 21 мая 2017 года.
В Барнауле иномарка врезалась в трамвай. 21 мая 2017 года. Фото : Дарья Базякина vk.com/barneos22.

Авария случилась на перекрестке Змеиногорского тракта с улицей 6-й Нагорной. Из-за ДТП встали трамваи, идущие в город, собщают очевидцы в сообществе Barnaul22.

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