Фотофакт. В Барнауле из-за ямы на дороге произошло ДТП

В Барнауле, 22 мая, на пересечении ул. Э. Алексеевой и ул. 80-й Гвардейской дивизии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, виной аварии стала небольшая и глубокая яма на дороге, из-за которой водители вынуждены резко притормаживать.

ДТП произошло в позднее вечернее время. О пострадавших ничего не сообщается. Ранее altapress.ru сообщал, что на ул. Кулагина автомобиль рухнул в яму. В результате аварии пострадали водитель и пассажир. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.