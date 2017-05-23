Фотофакт. В Барнауле из-за ямы на дороге произошло ДТП

В Барнауле, 22 мая, на пересечении ул. Э. Алексеевой и ул. 80-й Гвардейской дивизии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса. Об этом сообщают подписчики сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, виной аварии стала небольшая и глубокая яма на дороге, из-за которой водители вынуждены резко притормаживать.
ДТП произошло в позднее вечернее время. О пострадавших ничего не сообщается.
Ранее altapress.ru сообщал, что на ул. Кулагина автомобиль рухнул в яму. В результате аварии пострадали водитель и пассажир.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.